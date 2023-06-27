В Башкирии отправили под домашний арест мужчину, погубившего в ДТП соседа

В воскресенье, 25 июня, в Зианчуринском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 61-летний мужчина. Виновника смертельной аварии отправили до домашний арест, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Пьяный 60-летний водитель "Лады Калины" в свой день рождения решил съездить за добавкой в магазин и взял с собой 61-летнего соседа. Приятели ехали непристегнутые и на высокой скорости, а на улице был дождь. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет.