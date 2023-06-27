В Уфе во второй день «Сердца Евразии» установили мировой рекорд

В Уфе поставили мировой рекорд. На площади «Ватан» зафиксировали самый массовый хоровод круг в круге в национальных костюмах. Он прошел на международном фестивале искусств «Сердце Евразии». Число участников составило почти 3 тысячи. Это представители народов России и других стран.

Люди, которые впервые видят друг друга, словно знакомы всю жизнь. Восхищаться можно каждым. Десятки национальностей. Ну где еще увидишь, как индейцы держатся за руку с русскими, а белорусы танцуют под башкирский этно-рок? Это лишь разминка перед главным событием, которое и объединило на одной площади всех этих людей. Организаторы дают старт хороводу национальных костюмов.

Перед глазами словно живой калейдоскоп. Смотреть бесконечно можно на три вещи: огонь, воду и как тысячи людей, таких разных, таких особенных, становятся одни целым. В это же время за процессом наблюдают специалисты, которые фиксируют количество людей. Чтобы уже со сцены прозвучало: «Самый массовый хоровод круг в круге в национальных костюмах в мире зафиксирован».

И хорошо, что это не конкурс костюмов. Выбрать самый лучший было бы сложно. Сверху, конечно, самый красивый ракурс, но уже очень хочется рассмотреть каждого в отдельности. Большой частью этого рекорда стали белорусы. Витебск, Могилев, Минск, Гомель.

История отношений и дружбы России и Беларуси – долгая. У наших народов схожая культура и характеры. И в нынешнее непростое время я точно знаю, что вместе мы преодолеем любые испытания. Желаю всем нашим дорогим гостям мира, добра и благополучия. У нас всё всегда получится. Алға, Россия! Вперёд, Беларусь! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Зрителями многонационального чуда стали председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Эмоции переполняют, великолепно! Такое единение душ, единение наших народов – просто нет слов. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Разве такие страны, как Россия и Беларусь, кто-то может победить? Это невозможно. Вот в этом сила наших стран. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ