В Уфу прибыли участники проекта «Поезд памяти»

В Уфу приехал «Поезд памяти». Пассажиры – школьники из регионов России, Беларуси, Армении и Киргизии. Маршрут начался с Бреста. Столица республики приблизила экватор путешествия по истории. Всего заявки для участия в проекте в этом году подали 15 тысяч ребят. Отобрали 200. Одна из школьниц на встрече в Уфе озвучила предложение организовать маршруты памяти локально, в регионах, для тех, кто не смог попасть в список участников.

Машут руками ребята уже в шестом городе. Через столицу Башкортостана прошёл путь «Поезда памяти». Путешествие началось с Бреста. Это маршрут истории Великой Отечественной войны: по местам боевой славы. Школьники приехали на двухэтажном составе. Их сопровождают сенаторы, педагоги, вожатые, медики и журналисты. В Уфе с корабля сошли сразу на башкирский бал – с национальными танцами.

Не только весело и с танцами, но и с обсуждением серьёзных вопросов. В Уфе с участниками проекта «Поезд памяти» встретились представители власти Башкортостана, России и Беларуси. Пассажиры «Поезда памяти» – это школьники старших классов. 90 человек из регионов России, 70 – из Беларуси, 20 – от Армении и столько же от Киргизской республики.

А вот фразу «Добро пожаловать, уважаемые пассажиры «Поезда памяти» на башкирском языке произнёс один из участников. Среди ребят – школьник из Уфы.