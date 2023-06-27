В Башкирии с начала года в пожарах погибли 152 человека

С начала года в Башкортостане в пожарах погибли 152 человека. Статистику предоставили в ГК РБ по ЧС.
Одними из главных причин пожаров являются неправильная эксплуатация и монтаж электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.
Во избежание несчастных случаев в ГК РБ по ЧС призвали граждан соблюдать следующие правила:
- избегайте курения дома, на балконе, веранде и в бане;
- контролируйте людей, курящих в состоянии опьянения;
- не перегружайте электросети;
- оборудуйте своё жилье пожарным извещателем;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра.