В Башкирии с начала года в пожарах погибли 152 человека

С начала года в Башкортостане в пожарах погибли 152 человека. Статистику предоставили в ГК РБ по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии с начала года в пожарах погибли 152 человека

Одними из главных причин пожаров являются неправильная эксплуатация и монтаж электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

Во избежание несчастных случаев в ГК РБ по ЧС призвали граждан соблюдать следующие правила:

- избегайте курения дома, на балконе, веранде и в бане;

- контролируйте людей, курящих в состоянии опьянения;

- не перегружайте электросети;

- оборудуйте своё жилье пожарным извещателем;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра.

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