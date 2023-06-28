В БашГАУ открылась новая аудитория в рамках Форума регионов России и Беларуси

Подготовка будущих специалистов-механизаторов для работы на сельскохозяйственной технике. В Башкирском государственном аграрном университете презентовали новую учебную аудиторию. Открытие состоялось в рамках Форума регионов России и Беларуси.

Именно здесь будут готовиться студенты для работы на сельхозтехнике. В Башкирском государственном аграрном университете состоялось торжественное открытие нового класса в рамках Форума регионов России и Республики Беларусь. Осуществляя программу совместного сотрудничества и являясь официальным дилером гомельского завода «Гомсельмаш», компания «Техресурс» презентовала эту специально оборудованную аудиторию. На открытии присутствовали как представители Республики Башкортостан, так и гости из Беларуси.

Аудитория по изучению комбайнов и сельхозтехники «Гомсельмаш» – значимый вклад в развитие аграриев республики. Обучение будет включать в себя детальное знакомство с рабочей техникой. Для студентов это отличный шанс подготовиться к будущей профессии. С открытием учебной аудитории студенты получат возможность совершенствовать не только теоретические знания, но и практические навыки. Для учащихся также будет организовано обучение от механизаторов хозяйств республики, которые работают на технике «Гомсельмаш».

Основной задачей служит хорошая подготовка будущих кадров. Получая необходимые знания, студенты непосредственно смогут проявить себя на практике, в дальнейшем работая на развитие сельскохозяйственной отрасли в Республике Башкортостан.