В Уфе для участников фестиваля школьного спорта «Россия – Беларусь» провели экскурсию

Знакомство с Уфой. Организаторы фестиваля школьного спорта разнообразили соревновательные будни участников экскурсией по городу. Ребята побывали на набережной реки Белой и прокатились на теплоходе. А также стали свидетелями исторического события.

Ребята, не стесняясь, делятся эмоциями на камеру. Новой точкой следования маршрута стал не спорткомплекс, где проходят соревнования, а набережная реки Белой. С нее началось знакомство школьников с городом. В спортивных буднях участников фестиваля есть время и на отдых. Программа мероприятия расписана по минутам. И важно успеть сделать побольше фотографий, чтобы тут же отправить родителям.

В экскурсии на теплоходе по Белой приняли участие гости из Беларуси, Луганской и Донецкой народных республик, Республики Крым и Башкортостана. Также участники фестиваля школьного спорта стали свидетелями торжественной церемонии гашения почтовой марки, которую выпустили к столетию Министерства спорта России. Благодаря этому о праздничном событии узнают сотни тысяч людей, которые обмениваются между собой письмами и открытками.

Поздравления после финиша принимают призеры турнира. Сборная Республики Крым в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем опередила команду Пензенской области на две секунды. Этого результата ребята добились благодаря тому, что в их родном Симферополе открылся новый спорткомплекс с бассейном.