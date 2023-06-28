В Башкирии запустили самую большую и мощную газозаправочную станцию

Новая станция расположилась на трассе М-5 в Уфимском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, высокая пропускная способность позволяет обеспечить беспрепятственную заправку самому широкому потоку транспорта, работающего на газе. Сообщается, что на заправке установлены компрессоры Уфимского компрессорного завода.
На церемонии открытия АГНКС премьер-министр выразил уверенность, что компания «Газпром газомоторное топливо» распространит опыт взаимодействия с башкирским предприятием по всей России.
Также в рамках Форума регионов России и Беларуси в Уфе премьер принял участие в открытии павильона по продаже белорусских продуктов. Торговая точка расположена на улице Коммунистической. В ассортименте представлена продукция около 500-600 наименований. Инициатором решения по открытию магазина выступил агрокомплекс «Алексеевский».