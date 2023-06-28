В Башкирии запустили самую большую и мощную газозаправочную станцию

Новая станция расположилась на трассе М-5 в Уфимском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, высокая пропускная способность позволяет обеспечить беспрепятственную заправку самому широкому потоку транспорта, работающего на газе. Сообщается, что на заправке установлены компрессоры Уфимского компрессорного завода.

На церемонии открытия АГНКС премьер-министр выразил уверенность, что компания «Газпром газомоторное топливо» распространит опыт взаимодействия с башкирским предприятием по всей России.

Сегодня в Башкортостане действует уже 51 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. При этом 17 из них построены компанией «Газпром газомоторное топливо». По количеству газовых заправок республика – на втором месте в стране. При этом самые крупные и производительные станции в регионе возведены силами компании «Газпром газомоторное топливо». Отрадно, что своеобразным «сердцем» этих заправок выступают компрессоры нашего Уфимского компрессорного завода.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Также в рамках Форума регионов России и Беларуси в Уфе премьер принял участие в открытии павильона по продаже белорусских продуктов. Торговая точка расположена на улице Коммунистической. В ассортименте представлена продукция около 500-600 наименований. Инициатором решения по открытию магазина выступил агрокомплекс «Алексеевский».

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