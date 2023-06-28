В Башкирии запустили самую большую и мощную газозаправочную станцию

Сегодня в Башкортостане действует уже 51 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. При этом 17 из них построены компанией «Газпром газомоторное топливо». По количеству газовых заправок республика – на втором месте в стране. При этом самые крупные и производительные станции в регионе возведены силами компании «Газпром газомоторное топливо». Отрадно, что своеобразным «сердцем» этих заправок выступают компрессоры нашего Уфимского компрессорного завода.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан