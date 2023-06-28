Телеканал БСТ покажет богослужение в честь праздника Курбан-байрам

Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников – Курбан-байрам. В Башкортостане этот день объявлен нерабочим праздничным.
Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Уразы, завершения мусульманского поста. Это одно из главных религиозных торжеств. Согласно Корану, Аллах повелел своему пророку принести в жертву старшего сына. Но когда Ибрахим занес нож над сыном, Всевышний его остановил. Поэтому в этот день мусульмане вспоминают жертву пророка Ибрахима и раздают милостыню бедным и голодающим.
Праздничные богослужения пройдут во всех молельных домах Башкортостана. В комплексе уфимской соборной мечети «Ляля-Тюльпан» праздничное богослужение возглавит председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале БСТ, начало в 9:00.