Телеканал БСТ покажет богослужение в честь праздника Курбан-байрам

Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников – Курбан-байрам. В Башкортостане этот день объявлен нерабочим праздничным.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Уразы, завершения мусульманского поста. Это одно из главных религиозных торжеств. Согласно Корану, Аллах повелел своему пророку принести в жертву старшего сына. Но когда Ибрахим занес нож над сыном, Всевышний его остановил. Поэтому в этот день мусульмане вспоминают жертву пророка Ибрахима и раздают милостыню бедным и голодающим.

Праздничные богослужения пройдут во всех молельных домах Башкортостана. В комплексе уфимской соборной мечети «Ляля-Тюльпан» праздничное богослужение возглавит председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале БСТ, начало в 9:00.

Курбан-байрам – это древний обряд, который остался со времен пророка, проповедника единобожия Авраама Ибрахима. Мы не одни, в мире множество народов – даже в нашей стране почти 200 народов веками делили радости и горести, вместе проходили испытания. И сегодня мы проходим эти испытания.

Талгат Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России
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