Телеканал БСТ покажет богослужение в честь праздника Курбан-байрам

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Уразы, завершения мусульманского поста. Это одно из главных религиозных торжеств. Согласно Корану, Аллах повелел своему пророку принести в жертву старшего сына. Но когда Ибрахим занес нож над сыном, Всевышний его остановил. Поэтому в этот день мусульмане вспоминают жертву пророка Ибрахима и раздают милостыню бедным и голодающим.