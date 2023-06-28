В Башкирии молодой водитель устроил ДТП: двое погибли

Вчера, 27 июня, в Благовещенском районе столкнулись "Шестерка" и Mazda 6. Как сообщили в МВД по РБ, страшное ДТП произошло на 71 километре автодороги Уфа - Янаул.

Виновником аварии оказался 18-летний водитель отечественной легковушки. Он не уступил иномарке при выезде со второстепенной дороги.

В результате столкновения погибли водитель "Шестерки" и 31-летняя пассажирка иномарки. Водителя автомобиля Mazda 6 и 14-летнего пассажира отечественной легковушки госпитализировали с различными травмами.