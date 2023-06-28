Константин Толкачев провел встречу с членами делегаций заксобраний субъектов России и Беларуси

Башкирские парламентарии поделились с гостями Форума регионов России и Беларуси уникальным законодательным опытом республики. Председатель Госсобрания Константин Толкачев провел встречу с членами делегаций заксобраний субъектов двух стран.

Коллег из других регионов ознакомили с основными направлениями работы парламента республики. За последние несколько лет система претерпела серьезную трансформацию. Изменения были продиктованы сначала эпидемиологической обстановкой, а затем и масштабными  процессами. Толкачев рассказал об экстренно принимаемых в Башкортостане мерах, которые помогли стабилизировать экономику в условиях пандемии и санкций. В ходе встречи были подписаны несколько соглашений о межпарламентском сотрудничестве. Более тесно башкирские законодатели будут взаимодействовать с заксобранием Нижегородской области и Верховным хуралом Тывы, а также с Гродненским областным Советом депутатов.

Вопросы, как правило, типичны, а вот их решения зачастую предполагают возможность творческого подхода. Это позволяет нам не открывать Америку заново, а экстраполировать успешные решения в свою практику.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Юбилейный форум России и Беларуси – это та площадка, на которой можно не только обменяться мнениями и опытом парламентской деятельности, но и позаимствовать полезные наработки. Парламентарии делают большое дело по обеспечению качества жизни людей, и сегодня мы многое об этом услышали.

Елена Пасюта, председатель Гродненского областного совета депутатов
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