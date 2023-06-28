Константин Толкачев провел встречу с членами делегаций заксобраний субъектов России и Беларуси

Коллег из других регионов ознакомили с основными направлениями работы парламента республики. За последние несколько лет система претерпела серьезную трансформацию. Изменения были продиктованы сначала эпидемиологической обстановкой, а затем и масштабными процессами. Толкачев рассказал об экстренно принимаемых в Башкортостане мерах, которые помогли стабилизировать экономику в условиях пандемии и санкций. В ходе встречи были подписаны несколько соглашений о межпарламентском сотрудничестве. Более тесно башкирские законодатели будут взаимодействовать с заксобранием Нижегородской области и Верховным хуралом Тывы, а также с Гродненским областным Советом депутатов.