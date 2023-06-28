В Уфе представители регионов России обсудили поддержку соотечественников за границей

Присутствуют соотечественники из-за рубежа, которым мы организовали приезд. Они поделятся теми проблемами, которые у них существуют. Мы постараемся сформировать наши возможные совместные с регионами, региональной властью меры помощи, которую сможем им оказать в ближайшее время.

Игорь Ткач, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы