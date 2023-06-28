В Уфе представители регионов России обсудили поддержку соотечественников за границей

В Уфе обсудили взаимодействие регионов России с организациями соотечественников, проживающих за рубежом. Участники обозначили  новые задачи и говорили о продвижении традиционных ценностей в современном мире.

По словам организаторов, такие встречи приобретают особую актуальность. Участие приняли представители Республики Башкортостан, Крым и Татарстан, Алтайского края, Астраханской, Нижегородской областей. Сегодня связь с соотечественниками поддерживается более чем в 60 странах. Основная задача – поддержка и защита соотечественников за пределами страны.

Присутствуют соотечественники из-за рубежа, которым мы организовали приезд. Они поделятся теми проблемами, которые у них существуют. Мы постараемся сформировать наши возможные совместные с регионами, региональной властью меры помощи, которую сможем им оказать в ближайшее время.

Игорь Ткач, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы
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