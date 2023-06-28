В Башкирии археологи исследуют артефакты эпохи Золотой Орды

Археологи республики на исторической территории около села Ябалаклы Чишминского района обнаружили памятники эпохи Золотой Орды. В эти дни раскопки ведут студенты Института истории Башгоспедуниверситета.

Орудия труда и охоты, украшения, части посуды. Вещи, которые для обычного человека кажутся ничтожными, для археолога равны золоту. Они помогают ученым найти ответы на вопросы. Студенты Института истории Башгоспедуниверситета собирают реликвии, которые веками хранились под землей. Так, поражает красочность частей этой посуды. В Средневековье краски изготавливали из минералов, растений.

Историческая территория возле села Ябалаклы была обнаружена археологами два года назад. Фрагменты найденных железных литейных форм – доказательство того, что местные жители занимались литейным делом. А еще выжигали глину и украшали посуду.