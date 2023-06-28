В Уфе врачи сделали операцию пациенту с аномально раздувшимся кишечником

Врачи уфимской больницы №2 сделали операцию пациенту с аномально раздувшимся кишечником. Аномалия развилась из-за поражения ЦНС. Из-за заболевания петли кишечника раздулись в диаметре до 35 см.
Об уникальном случае рассказал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. По его словам, в настоящее время состояние пациента стабильное. На данный момент продолжается терапия.
Под эндотрахеальным наркозом хирурги провели лапаротомию и субтотальную колэктомию, в ходе которой удалили всю толстую кишку, кроме прямой. А после вывели стому (искусственное отверстие на брюшной стенке) для выведения продуктов человеческой жизнедеятельности.
Фото: ТГ-канал Айрата Рахматуллина.