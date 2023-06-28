В Уфе врачи сделали операцию пациенту с аномально раздувшимся кишечником

Врачи уфимской больницы №2 сделали операцию пациенту с аномально раздувшимся кишечником. Аномалия развилась из-за поражения ЦНС. Из-за заболевания петли кишечника раздулись в диаметре до 35 см.

Фото №1 - В Уфе врачи сделали операцию пациенту с аномально раздувшимся кишечником

Об уникальном случае рассказал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. По его словам, в настоящее время состояние пациента стабильное. На данный момент продолжается терапия.

Молодой человек поступил в отделение колопроктологии в экстренном порядке. У него были жалобы на боли и вздутие в животе, тошноту, слабость, нарушение аппетита и ряд других характерных симптомов, появившихся 2-3 месяца назад. Специалисты диагностировали у пациента толстокишечную непроходимость. После проведенных лабораторных и инструментальных исследований, было принято решение об оперативном лечении по жизненным показаниям.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ

Под эндотрахеальным наркозом хирурги провели лапаротомию и субтотальную колэктомию, в ходе которой удалили всю толстую кишку, кроме прямой. А после вывели стому (искусственное отверстие на брюшной стенке) для выведения продуктов человеческой жизнедеятельности.

Фото: ТГ-канал Айрата Рахматуллина.

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