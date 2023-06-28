В Уфе врачи сделали операцию пациенту с аномально раздувшимся кишечником

Молодой человек поступил в отделение колопроктологии в экстренном порядке. У него были жалобы на боли и вздутие в животе, тошноту, слабость, нарушение аппетита и ряд других характерных симптомов, появившихся 2-3 месяца назад. Специалисты диагностировали у пациента толстокишечную непроходимость. После проведенных лабораторных и инструментальных исследований, было принято решение об оперативном лечении по жизненным показаниям.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ