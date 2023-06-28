Уроженка Башкирии выиграла в лотерею 2 млн рублей

Женщина планирует потратить деньги на первоначальный взнос на квартиру для сына. Она родом из Башкортостана, но несколько лет назад переехала в северную столицу России — Санкт-Петербург. Сейчас Зульфия работает воспитательницей в детском саду. В выходные победительница любит гулять по берегу озера Лахтинский Разлив.