Уроженка Башкирии выиграла в лотерею 2 млн рублей

Уроженка Башкирии выиграла в лотерею 2 млн рублей на загородный дом. Счастливица предпочла получить средства в денежном эквиваленте.

Фото №1 - Уроженка Башкирии выиграла в лотерею 2 млн рублей

Женщина возвращалась с супругом из кинотеатра и решила купить один билет "Русского лото". После приобретения она сказала мужу, что в этом тираже она точно победит по-крупному.

Проверила билет на сайте "Столото". Когда увидела сумму, у меня покатились слезы счастья! Мама всегда говорила, что у меня "легкая рука" и мне нужно покупать лотерейные билеты. Я чувствовала, что выиграю крупную сумму.

Зульфия Б.

Женщина планирует потратить деньги на первоначальный взнос на квартиру для сына. Она родом из Башкортостана, но несколько лет назад переехала в северную столицу России — Санкт-Петербург. Сейчас Зульфия работает воспитательницей в детском саду. В выходные победительница любит гулять по берегу озера Лахтинский Разлив.

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