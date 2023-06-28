Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Радий Хабиров традиционно поздравил мусульман Башкирии со светлым праздником Курбан-байрам. 

Фото №1 - Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Он напомнил, что в этот светлый день все жители республики собираются вместе со своими семьями, протягивают руки помощи тем, кому эта помощь нужна. А еще - навещают родителей и вспоминают своих предков. 

Радий Хабиров подчеркнул: в эти дни многие священнослужители находятся на передовой, наставляют бойцов. Мусульмане, как и представители других вероисповеданий, оказывают неоценимую поддержку всем участникам СВО, а также жителям новых регионов России. 

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