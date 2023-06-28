Священнослужитель из Башкирии отправился в зону СВО

Настоятель прихода Покрова Божией Матери села Красная Башкирия Абзелиловского района республики отец Сергий подписал контракт и отправился добровольцем в зону СВО.
Священнослужитель вступил в ряды Казачьего отряда, сообщает газета «Абзелил».
С самого начала СВО настоятель всячески помогал нашим бойцам: организовал изготовление блиндажных свечей и отправлял гумпомощь. Теперь же он принял решение отправиться в зону СВО.
Несмотря на отъезд священника, гуманитарный центр при приходе продолжит работать . Приход по субботам будет принимать желающих изготовить окопные свечи и передать гумпомощь.
Фото: газета «Абзелил».