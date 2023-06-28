Министр культуры Беларуси о Башкирии: «Мы чувствуем себя как дома»

Министр культуры Республики Беларусь возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратову в Уфе.Руководитель ведомства отметил, что история подвига командира и его 112-й кавалерийской дивизии – это достояние не только России.
Единство народов Башкортостана и Беларуси уже в наши дни подтверждается совместными проектами, телевизионными и культурными. Составлена дорожная карта мероприятий, которая периодически обновляется. После возложения цветов к памятнику генералу Шаймуратову запланировано посещение Национального музея.
Сегодня работа форума продолжится. В 12:30 начнется пленарное заседание. Его тема – «10-летие Форума регионов России и Беларуси: итоги и перспективы». Прямую трансляцию смотрите на телеканале БСТ.