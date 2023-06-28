Министр культуры Беларуси о Башкирии: «Мы чувствуем себя как дома»

Мы второй день находимся на благодатной башкирской земле. Хочу сказать слова благодарности и признательности за радушие и гостеприимство, потому что мы чувствуем себя как дома, несмотря на перелеты и переезды. Здесь особая атмосфера, особая аура, и мы это чувствуем и подчеркиваем.

Анатолий Маркевич, министр культуры Республики Беларусь