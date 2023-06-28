В Уфе представители России и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества в сфере АПК

Еще один пример – белорусско-башкирский инвестпроект по строительству в Башкортостане завода «Амкодор – Агидель». Предприятие будет выпускать сельскохозяйственное оборудование для хранения и обработки зерна в регионе – до 40 элеваторов в год. Беларусь в структуре экспорта продукции АПК Башкортостана занимает 3,4% и входит в топ-5 стран-импортеров. По итогам прошлого года в братскую республику экспортировано продукции на 10 млн долларов США.