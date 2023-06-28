В Уфе прошел гала-концерт детского ТВ-конкурса «Байык» среди исполнителей башкирского танца

В этом году в отборочном туре телепроекта приняли участие более 2 тысяч детей. В финал конкурса прошли 500 юных танцоров. Особую активность проявили участники из Гафурийского, Абзелиловского, Салаватского, Чекмагушевского, Баймакского районов, Сибая. Было представлено около 50 новых постановок, среди которых немало работ молодых балетмейстеров.