В Уфе прошел гала-концерт детского ТВ-конкурса «Байык» среди исполнителей башкирского танца

В Уфе на площади перед Башкирским академическим театром драмы прошел гала-концерт детского республиканского телевизионного конкурса «Байык» среди исполнителей башкирского танца от 3 до 15 лет. Его организовали в рамках культурной программы X Форума регионов России и Беларуси.

Мероприятие собрало в столице Башкортостана тысячи участников, гостей и зрителей. Конкурс представили порядка 800 детей из республики и других регионов России. Специальными гостями праздника стали ансамбли из Нижнего Новгорода, Татарстана, Северной Осетии – Алании, Чеченской республики.

В этом году в отборочном туре телепроекта приняли участие более 2 тысяч детей. В финал конкурса прошли 500 юных танцоров. Особую активность проявили участники из Гафурийского, Абзелиловского, Салаватского, Чекмагушевского, Баймакского районов, Сибая. Было представлено около 50 новых постановок, среди которых немало работ молодых балетмейстеров.

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