В Уфе профессор из ЛНР провел мастер-класс по удалению щитовидной железы

В Уфе провели уникальную операцию при помощи робота. Для этого в город приехал профессор из Луганского медуниверситета. Александр Торба провел мастер-класс по выполнению операции на щитовидной железе. Ранее такие вмешательства проводилась эндоскопически.

На операционном столе – 64-летний пациент. Ему удаляют щитовидную железу трансоральным методом, а именно путем выполнения разрезов через нижнюю губу. Хирургу ассистирует робот «Да Винчи». Четыре автоматизированные руки – одна управляет камерой, а остальные три держат хирургические инструменты. Роботом управляет опытный специалист из Луганского медицинского университета.

Такая операция удобна и для пациентов. Рубцов на шее после такой процедуры не остается. И выписывают уже через два-три дня после вмешательства. Новый метод хирургического лечения помогает справиться с множественными узлами. При этом удаляется вся железа или значительная её часть.