В Башкирии донорам начали выдавать единовременные денежные выплаты

С этого года безвозмездно сдавшие кровь или ее компоненты на территории региона более 100 раз могут оформить выплату в размере 5000 рублей в любом офисе МФЦ «Мои Документы». Для оформления услуги нужен паспорт, справка учреждения службы крови и банковские реквизиты. Деньги поступят на счет в течение 10 рабочих дней. Как добавили в пресс-службе Кабмина, в республике насчитывается более 150 активных доноров крови.