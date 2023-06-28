ФК «Уфа» объявил о подписании контрактов с тремя футболистами

К команде присоединился 29-летний правый защитник Денис Кутин. Он является воспитанником московского «Спартака» и в составе этого коллектива в 2017-м году становился чемпионом России. Последней командой Кутина была ульяновская «Волга».

Также «Уфа» подписала 30-летнего полузащитника «Сокола» Александра Перчёнка. Футболист провёл за саратовскую команду более 200 матчей. Ещё одним новичком стал 27-летний нападающий Иван Хлебородов. Форвард по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром второго дивизиона, в составе «Калуги» он отличился 17 забитыми голами.