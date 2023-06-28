Путин и Лукашенко обратились к участникам Форума регионов России и Беларуси в Уфе

Всего в Уфу, как мне сообщили, приехали порядка тысячи российских и белорусских делегатов, которые участвовали как в официальной программе форума, так и в приуроченных к нему выставке хозяйственных достижений регионов, совместном заседании торгово-промышленных палат двух стран и встрече молодых парламентариев. Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживлённые дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнёрства и строительства Союзного государства.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации