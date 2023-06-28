Путин и Лукашенко обратились к участникам Форума регионов России и Беларуси в Уфе

Сегодня состоялся заключительный день международного мероприятия в Уфе – Форума регионов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко приветствовали участников. Финальной частью форума стало пленарное заседание с представителями органов власти России и союзного государства.
Модератором выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая высоко оценила организацию форума, поблагодарив власти Башкортостана. Прежде чем перейти к докладам участников, гости заслушали приветствия президентов России и Беларуси. По словам Путина, крепнущее из года в год сотрудничество регионов – это сердце по-настоящему союзнических отношений. Лукашенко в свою очередь рассказал о том, что у Минска с Уфой выстроены конструктивные контакты на всех уровнях. Регионы хорошо дополняют друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции, решая общую задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.
По итогу пленарного заседания между Башкортостаном и Гомельским облисполкомом было подписано соглашение о международном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технологической и культурной отраслях. Подписи под документом поставили Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.