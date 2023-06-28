Путин и Лукашенко обратились к участникам Форума регионов России и Беларуси в Уфе

Сегодня состоялся заключительный день международного мероприятия в Уфе – Форума регионов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко приветствовали участников. Финальной частью форума стало пленарное заседание с представителями органов власти России и союзного государства.

Модератором выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая высоко оценила организацию форума, поблагодарив власти Башкортостана. Прежде чем перейти к докладам участников, гости заслушали приветствия президентов России и Беларуси. По словам Путина, крепнущее из года в год сотрудничество регионов – это сердце по-настоящему союзнических отношений. Лукашенко в свою очередь рассказал о том, что у Минска с Уфой выстроены конструктивные контакты на всех уровнях. Регионы хорошо дополняют друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции, решая общую задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.

Всего в Уфу, как мне сообщили, приехали порядка тысячи российских и белорусских делегатов, которые участвовали как в официальной программе форума, так и в приуроченных к нему выставке хозяйственных достижений регионов, совместном заседании торгово-промышленных палат двух стран и встрече молодых парламентариев. Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживлённые дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнёрства и строительства Союзного государства.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Белорусские товары и компетенции хорошо известны и востребованы. Братский для нас Башкортостан - не исключение. С Уфой у нас давние, очень конструктивные контакты на уровне предприятий, организаций, общественных объединений, деятелей науки, искусства и культуры, образования. История взаимоотношений насчитывает не одно десятилетие. И сейчас прочные отношения помогают нам держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам: экономическому, политическому, идеологическому, информационному, культурному и другим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

По итогу пленарного заседания между Башкортостаном и Гомельским облисполкомом было подписано соглашение о международном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технологической и культурной отраслях. Подписи под документом поставили Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

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