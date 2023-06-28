В Уфе Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова встретились с властями регионов России и Беларуси

Участники встречи обсудили пути развития отношений в разных областях и то, как сделать сотрудничество двух стран наиболее эффективным. Также был подписан ряд соглашений. В частности, между Правительством Новосибирской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор региона Андрей Травников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Также утвердили план мероприятий по развитию научно-технического сотрудничества Академии наук Башкортостана и Национальной академии наук Беларуси на 2023-2025 годы. Спикер верхней палаты белорусского парламента считает, что показатели внешнеторгового оборота между двумя государствами будут расти во многом благодаря тем договорённостям, которых достигли на Форуме регионов России и Белоруссии. Его делегаты подписали уже 86 деловых контрактов на сумму более 110 млрд российских рублей.