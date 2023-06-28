В Уфе Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова встретились с властями регионов России и Беларуси

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и Председатель Совета Национального Собрания Белоруссии Наталья Кочанова встретились с руководителями регионов двух государств. В обсуждении принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. В начале работы Матвиенко и Кочанова поприветствовали участников дискуссии и поблагодарили организаторов форума за большую подготовительную работу.

Огромное спасибо Радию Фаритовичу Хабирову и управленческой команде Башкортостана. Наши мероприятия проходят на высоком уровне. Продумана логистика, все объекты и площадки очень удобны для работы. Важно, что Форум вышел за рамки только деловой программы. Его делегаты и гости участвуют в событиях спортивной, культурной, молодёжной повестки. И, конечно, важная составляющая – это новые соглашения – межрегиональные, межведомственные, коммерческие.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

Хочу выразить слова благодарности от нашей белорусской делегации Главе Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову, нашим башкирским друзьям за великолепную организацию этого форума, доброжелательность, открытость, возможность общаться. Это дорогого стоит, и мы признательны и благодарны за проведенную большую работу.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь
Фото №1 - В Уфе Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова встретились с властями регионов России и Беларуси

Участники встречи обсудили пути развития отношений в разных областях и то, как сделать сотрудничество двух стран наиболее эффективным. Также был подписан ряд соглашений. В частности, между Правительством Новосибирской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор региона Андрей Травников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Также утвердили план мероприятий по развитию научно-технического сотрудничества Академии наук Башкортостана и Национальной академии наук Беларуси на 2023-2025 годы. Спикер верхней палаты белорусского парламента считает, что показатели внешнеторгового оборота между двумя государствами будут расти во многом благодаря тем договорённостям, которых достигли на Форуме регионов России и Белоруссии. Его делегаты подписали уже 86 деловых контрактов на сумму более 110 млрд российских рублей.

Практически все регионы двух государств участвуют в международном сотрудничестве. А сегодня к нему присоединяются и новые субъекты Российской Федерации. Очень хорошие результаты совместной работы демонстрирует Башкортостан. В целом мы переходим на качественно новый уровень взаимодействия. Занимаемся импортозамещением, делаем акцент на новые технологии и промышленную кооперацию. Потенциал в этой части – большой.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

Все нацелено на то, чтобы сегодня наши страны были вместе, чтобы они проводили единую политику.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь
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