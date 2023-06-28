Праздничные богослужения и жертвоприношения: как проходит празднование Курбан-байрама в Башкирии

Именно в эти дни мы понимаем, насколько ценен многонациональный межконфессиональный мир в России, в Башкортостане. Мы живём с вами в непростое время. В эти дни наши башкортостанцы, как и все россияне, на передовой с оружием в руках защищают нашу страну от фашизма. И, конечно, в эти дни мы молимся за них, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. В эти дни мы молимся за всех тех, кто своим трудом приумножает богатство России и Башкортостана. И, конечно, в эти дни мы молимся за здоровье наших духовных лидеров. Особые слова благодарности, конечно, хотел сказать сегодня нашему уважаемому Верховному муфтию, шейх-уль-исламу Талгату-хазрату. Человеку с непререкаемым авторитетом, которого уважает вся республика, вся Россия. Желаю вам доброго здоровья и благодарю за долгое служение народу России. Хочу пожелать всем мира, добра, процветания. Пусть в ваших домах будут тепло и уют.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан