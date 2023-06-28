Праздничные богослужения и жертвоприношения: как проходит празднование Курбан-байрама в Башкирии

Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-байрам. Во всех мечетях республики для прихожан провели праздничные намазы. Верующие с раннего утра приходят на молитвы, а после встречаются с близкими и родными. И сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил соборную мечеть «Ляля-Тюльпан», где состоялась праздничная проповедь, и поздравил мусульман.
Праздничный намаз начался в 9 утра, но места прихожане внутри мечети и снаружи занимали ещё за два часа. Ночь накануне мусульманам желательно было провести, читая намаз. Всевышний отвечает на просьбы верующих. Священным молитвам сегодня благоволит солнечная погода. По традиции одной из главных площадок празднования стала мечеть «Ляля-Тюльпан».
Праздничная молитва отличается от ежедневной. Она читается два раза в год во время Уразы и Курбан-байрама. Соборную мечеть сегодня посетил глава республики. Радий Хабиров пообщался с прихожанами и поздравил мусульман республики со священным днем.
Прямая трансляция праздничного намаза из столичной мечети «Ляля-Тюльпан» была организована на федеральных каналах и телеканале БСТ. С Курбан-байрамом мусульман страны поздравил Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
У мечети не только жители Уфы и республики – представители других стран и этносов. Но всех объединяет вера. Ритуал жертвоприношения – это не только часть праздника. Это возможность угостить нуждающихся – в праздник не должно быть обделенных.
В «Ляля-Тюльпан» Халик Нагаев приезжает из Альшеевского района. И не только по праздникам. Можно сказать, что он стоит у истоков храма. С 89-го года он как волонтер принимал участие в его строительстве. Мечеть возводилась почти 10 лет на пожертвования прихожан и при содействии власти.
Курбан-байрам ознаменует окончание хаджа. Паломничество в Мекку началось 26 июня. И часть верующих встречают праздник в Саудовской Аравии. Впервые после коронавируса посещение святых мест проходит без санитарных ограничений. Считается, что каждый мусульманин должен совершить хадж. Главный посыл праздника – преданность Всевышнему.
У священного праздника нет постоянной даты проведения. Он отмечается после Рамадана. Курбан-байрам продлится в этом году три дня – с 28 по 30 июня включительно. Это время надо посвятить общению с близкими. Нельзя отказывать в помощи и нуждающимся. Курбан-байрам – праздник милосердия, объединяющий людей в желании делать добро.