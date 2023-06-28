Праздничные богослужения и жертвоприношения: как проходит празднование Курбан-байрама в Башкирии

Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-байрам. Во всех мечетях республики для прихожан провели праздничные намазы. Верующие с раннего утра приходят на молитвы, а после  встречаются с близкими и родными. И сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил соборную мечеть «Ляля-Тюльпан», где состоялась праздничная проповедь, и поздравил мусульман.

Праздничный намаз начался в 9 утра, но места прихожане внутри мечети и снаружи занимали ещё за два часа. Ночь накануне мусульманам желательно было провести, читая намаз. Всевышний  отвечает на просьбы верующих. Священным молитвам сегодня благоволит солнечная погода. По традиции одной из главных площадок празднования  стала мечеть «Ляля-Тюльпан».

Праздничная молитва отличается от ежедневной. Она читается два раза в год во время Уразы и Курбан-байрама. Соборную мечеть сегодня  посетил глава республики. Радий Хабиров пообщался с прихожанами и  поздравил мусульман республики со священным днем.

Именно в эти дни мы понимаем, насколько ценен многонациональный межконфессиональный мир в России, в Башкортостане. Мы живём с вами в непростое время. В эти дни наши башкортостанцы, как и все россияне, на передовой с оружием в руках защищают нашу страну от фашизма. И, конечно, в эти дни мы молимся за них, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. В эти дни мы молимся за всех тех, кто своим трудом приумножает богатство России и Башкортостана. И, конечно, в эти дни мы молимся за здоровье наших духовных лидеров. Особые слова благодарности, конечно, хотел сказать сегодня нашему уважаемому Верховному муфтию, шейх-уль-исламу Талгату-хазрату. Человеку с непререкаемым авторитетом, которого уважает вся республика, вся Россия. Желаю вам доброго здоровья и благодарю за долгое служение народу России. Хочу пожелать всем мира, добра, процветания. Пусть в ваших домах будут тепло и уют.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Праздничные богослужения и жертвоприношения: как проходит празднование Курбан-байрама в Башкирии

Прямая трансляция праздничного намаза из столичной мечети «Ляля-Тюльпан» была организована на федеральных каналах и телеканале БСТ. С Курбан-байрамом мусульман страны  поздравил Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

У мечети не только жители Уфы и республики – представители других стран и этносов. Но всех объединяет вера. Ритуал жертвоприношения – это не только часть праздника. Это возможность угостить нуждающихся –  в праздник не должно быть обделенных.

В «Ляля-Тюльпан»  Халик Нагаев приезжает из Альшеевского района. И не только по праздникам. Можно сказать, что он стоит у истоков храма. С 89-го года  он как волонтер принимал участие в его строительстве. Мечеть возводилась почти 10 лет на пожертвования прихожан и при содействии власти.

Фото №2 - Праздничные богослужения и жертвоприношения: как проходит празднование Курбан-байрама в Башкирии

Курбан-байрам ознаменует окончание хаджа. Паломничество в Мекку началось 26 июня. И часть верующих встречают праздник в Саудовской Аравии. Впервые после коронавируса посещение святых мест проходит  без санитарных ограничений. Считается, что каждый мусульманин должен совершить хадж. Главный  посыл праздника – преданность Всевышнему.

БАШКОРТТАР-БСТ

У священного праздника нет постоянной даты проведения. Он отмечается  после Рамадана. Курбан-байрам  продлится в этом году три дня  – с 28 по 30 июня включительно. Это время надо посвятить общению с близкими. Нельзя отказывать в помощи и нуждающимся. Курбан-байрам – праздник милосердия, объединяющий людей в желании делать добро.

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