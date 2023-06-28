Валентина Матвиенко и Радий Хабиров дали старт работе Уфимского хосписа
Сегодня
в Уфе состоялось открытие республиканского хосписа. В церемонии приняли участие
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, Глава Башкортостана
Радий Хабиров и попечитель благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ
Хабирова. Уфимский хоспис уже стал народным делом. Поддержку в строительстве
стационара для помощи детям и взрослым с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями
оказывали и крупные башкирские предприятия, и просто неравнодушные жители
республики.
Открытие
Уфимского хосписа долгожданное. Его ждали и сотрудники, которые уже много лет
оказывают помощь, но не имели такого дома, и в первую очередь будущие пациенты,
которым здесь смогут помочь. Тут хоть и есть медицинское оборудование и
работать будут врачи, но на больницу это не похоже. Ею хоспис и не является.
Это место помощи для тех, кого вылечить нельзя. Но облегчить их жизнь можно.
Здесь
и в самом деле всё по-домашнему. Вот, кажется, обычная кухня, а столовая
комната не имеет ничего общего с больничной. А рядом, вроде бы, обычная
гостиная, где можно почитать книгу, посмотреть телевизор, поиграть в настольные
игры. В то же время здесь есть то, чего у многих точно нет. Бассейн с пандусом,
молитвенные комнаты. Как для христиан, так и для мусульман. Палаты также
создавались по принципу максимального комфорта для пациента.
Уфимский
хоспис посетила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации России
вручила директору стационара подарочный сертификат на оснащение сенсорной
комнаты. И отметила, что опыт Башкортостана будет полезен другим регионам.
Благодарю главу республики Радия
Фаритовича Хабирова за инициативу создания этого учреждения. Здание построено
специально для хосписа, который уже оказывал паллиативную помощь нуждающимся,
но у него не было своего дома. Он будет выполнять благородную задачу – помогать
тем, кто оказался в тяжелейшей жизненной ситуации. Это настоящий народный
башкирский проект, потому что хоспис построен на благотворительные средства,
пожертвования. Это тоже важная миссия – объединять людей. Особая благодарность
– врачам, священнослужителям и социальным работникам, которые будут трудиться
здесь. Они наполнят здание теплом и уютом, будут помогать нуждающимся.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России
Этот важный объект появился
благодаря общенародной поддержке. Благодарю руководителей предприятий, которые
внесли свою лепту в его строительство. Особая признательность – «Башкирской содовой
компании». На неё легла основная финансовая нагрузка. Важно, что мы открываем
хоспис в благословенный день. Сегодня великий светлый праздник Курбан-байрам, в
Уфе собрались на Форуме регионов России и Беларуси наши добрые друзья из
множества городов и регионов двух стран. Главные слова, которые мы произнесли,
когда начинали строить: хоспис – это про жизнь. Собственно, это и цель нашего
проекта. Верю, что здесь будет звучать смех, что даже в самой непростой
ситуации здесь появится надежда и, может быть, дай бог, люди будут меньше
болеть.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Хоспис
– это не про смерть, это про жизнь. Эти слова, ставшие девизом уфимского
проекта, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта
Федермессер произнесла еще в самом начале строительства. Сегодня она
поблагодарила за поддержку. Символ бесконечной жизни Нюта Федермессер подарила
возле стены благодарности, где увековечены имена благотворителей и компаний,
оказавших финансовую помощь.
В Башкортостане
люди богаты душой, глубокие, сочувственные, переживающие. Сегодня многие
говорили, что только сейчас узнали, что такое хоспис. И когда люди узнают, они
хотят быть причастными, хотят помогать.
Каринэ Хабирова, попечитель благотворительного фонда «Уфимский хоспис»
В день Форума
регионов России и Беларуси, в день, когда Валентина Матвиенко здесь – Валентина
Ивановна курирует хосписы – все звезды сошлись, именно в этот день мы открываем
хоспис. 4 июля здесь уже будут первые пациенты. Мы завершили работу, в добрый
путь. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем, кто помогал, всем низкий
поклон. Мы сделали большое доброе дело всем миром, всей республикой.