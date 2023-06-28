Валентина Матвиенко и Радий Хабиров дали старт работе Уфимского хосписа

Сегодня в Уфе состоялось открытие республиканского хосписа. В церемонии приняли участие Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, Глава Башкортостана Радий Хабиров и попечитель благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова. Уфимский хоспис уже стал народным делом. Поддержку в строительстве стационара для помощи детям и взрослым с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями оказывали и крупные башкирские предприятия, и просто неравнодушные жители республики.

Открытие Уфимского хосписа долгожданное. Его ждали и сотрудники, которые уже много лет оказывают помощь, но не имели такого дома, и в первую очередь будущие пациенты, которым здесь смогут помочь. Тут хоть и есть медицинское оборудование и работать будут врачи, но на больницу это не похоже. Ею хоспис и не является. Это место помощи для тех, кого вылечить нельзя. Но облегчить их жизнь можно.

Здесь и в самом деле всё по-домашнему. Вот, кажется, обычная кухня, а столовая комната не имеет ничего общего с больничной. А рядом, вроде бы, обычная гостиная, где можно почитать книгу, посмотреть телевизор, поиграть в настольные игры. В то же время здесь есть то, чего у многих точно нет. Бассейн с пандусом, молитвенные комнаты. Как для христиан, так и для мусульман. Палаты также создавались по принципу максимального комфорта для пациента.

Уфимский хоспис посетила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации России вручила директору стационара подарочный сертификат на оснащение сенсорной комнаты. И отметила, что опыт Башкортостана будет полезен другим регионам.

Благодарю главу республики Радия Фаритовича Хабирова за инициативу создания этого учреждения. Здание построено специально для хосписа, который уже оказывал паллиативную помощь нуждающимся, но у него не было своего дома. Он будет выполнять благородную задачу – помогать тем, кто оказался в тяжелейшей жизненной ситуации. Это настоящий народный башкирский проект, потому что хоспис построен на благотворительные средства, пожертвования. Это тоже важная миссия – объединять людей. Особая благодарность – врачам, священнослужителям и социальным работникам, которые будут трудиться здесь. Они наполнят здание теплом и уютом, будут помогать нуждающимся. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

Этот важный объект появился благодаря общенародной поддержке. Благодарю руководителей предприятий, которые внесли свою лепту в его строительство. Особая признательность – «Башкирской содовой компании». На неё легла основная финансовая нагрузка. Важно, что мы открываем хоспис в благословенный день. Сегодня великий светлый праздник Курбан-байрам, в Уфе собрались на Форуме регионов России и Беларуси наши добрые друзья из множества городов и регионов двух стран. Главные слова, которые мы произнесли, когда начинали строить: хоспис – это про жизнь. Собственно, это и цель нашего проекта. Верю, что здесь будет звучать смех, что даже в самой непростой ситуации здесь появится надежда и, может быть, дай бог, люди будут меньше болеть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Хоспис – это не про смерть, это про жизнь. Эти слова, ставшие девизом уфимского проекта, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер произнесла еще в самом начале строительства. Сегодня она поблагодарила за поддержку. Символ бесконечной жизни Нюта Федермессер подарила возле стены благодарности, где увековечены имена благотворителей и компаний, оказавших финансовую помощь.

В Башкортостане люди богаты душой, глубокие, сочувственные, переживающие. Сегодня многие говорили, что только сейчас узнали, что такое хоспис. И когда люди узнают, они хотят быть причастными, хотят помогать. Каринэ Хабирова, попечитель благотворительного фонда «Уфимский хоспис»