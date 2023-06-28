Министр науки и высшего образования России посетил Уфимский университет науки и технологий

Создать «Моторы будущего» или составить генетический паспорт человека. И всё это в вузе. Рабочее утро министра науки и высшего образования России сегодня началось с посещения Уфимского университета науки и технологий. Валерий Фальков также ознакомился с ходом строительства первой очереди межвузовского студенческого кампуса в столице Башкортостана.

Министру науки и высшего образования России рассказывают о двигателях, которые создаются на базе передовой инженерной школы «Моторы будущего». В этой лаборатории производят композитные бандажи для роторов электрических машин. Их делают из углеволокна. Деталь получается намного легче аналога из железа, при этом превосходит по прочности. Бандаж диаметром 100 миллиметров весит всего лишь 20 граммов.

Если в ближайшем будущем появятся электросамолёты, здесь уже имеются готовые кадры, способные их делать и эксплуатировать. К примеру, этот двигатель научные сотрудники «Моторов будущего» разработали специально для силовой установки беспилотника «Суперкам».

В Уфимском университете науки и технологий министр науки и высшего образования России Валерий Фальков осмотрел и молодежную лабораторию НОЦ, где занимаются вопросами популяционной и медицинской генетики. Сейчас молодежная лаборатория НОЦ запускает два новых проекта. Они связаны с изучением патологии эндометрия и желудочно-кишечного тракта с точки зрения микробиомы.

В этих помещениях молодые учённые проводят генетические исследования. Могут составить так называемый генетический паспорт. Определить предрасположенность человека к заболеваниям или, к примеру, выявить потенциальные способности к познанию определённых наук.

Уже совсем скоро лучшие молодые умы республики объединит Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Со строительством первой очереди межвузовского кампуса ознакомили сегодня и Валерия Фалькова. По словам федерального министра, это важный и нужный объект для всей российской науки.