В Уфе займутся сносом аварийной многоэтажки

В башкирской столице снесут многоэтажный дом, под которым образовался карстовый провал. В настоящий момент Управление капитального строительства ищет подрядчика, который выполнит работы.

Поиск исполнителя размещен на сайте госзакупок. Здание находится по адресу: Уфимское шоссе, 4. В 2014 году девятиэтажный дом был признан аварийным, а из-за карстового провала в доме образовались трещины и фундамент начал разрушаться.