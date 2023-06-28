В Уфе займутся сносом аварийной многоэтажки

В башкирской столице снесут многоэтажный дом, под которым образовался карстовый провал. В настоящий момент Управление капитального строительства ищет подрядчика, который выполнит работы. 

Фото №1 - В Уфе займутся сносом аварийной многоэтажки

Поиск исполнителя размещен на сайте госзакупок. Здание находится по адресу: Уфимское шоссе, 4. В 2014 году девятиэтажный дом был признан аварийным, а из-за карстового провала в доме образовались трещины и фундамент начал разрушаться. 

В 2020 году дом изъяли для муниципальных нужд. Согласно документации, снос начнется 11 августа и завершится до 2 октября текущего года. 

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