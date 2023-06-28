Таисия Повалий о «Сердце Евразии» в Уфе: «Такая теплая атмосфера»

Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева спела песню «Туган як» на башкирском языке. Композиция прозвучала во второй день международного фестиваля «Сердце Евразии», который проходит в эти дни в Уфе в рамках российско-белорусского форума.
Накануне на площадке амфитеатра Конгресс-холла встретились два фестиваля – «Славянский базар» и «Сердце Евразии». На одной сцене выступили ведущие мастера искусств Беларуси и России. Специальными гостями вечера стали ансамбль «Песняры» и народная артистка Ингушетии Таисия Повалий.
За два дня международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» посетили около 20 тысяч зрителей. Сегодня в заключительный день состоится «Симфоночь» и гала-концерт. Прямая трансляция по традиции пройдет на телеканале БСТ.