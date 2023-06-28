Таисия Повалий о «Сердце Евразии» в Уфе: «Такая теплая атмосфера»

Я впервые в Уфе на фестивале «Сердце Евразии». Это для меня открытие, такая теплая атмосфера, столько артистов, столько зрителей. Важно сегодня сохранить единство, сберечь нашу историю, которую все почему-то хотят поменять. А нам надо быть сильнее, сплоченнее.

Таисия Повалий, народная артистка Республики Ингушетия