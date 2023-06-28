В Уфе прошел «Курбан Халяль Fest – 2023»

На празднике в честь окончания хаджа раздавали мороженое и сладкую вату. В Уфе на площади перед лайфстайл центром «Башкирия» прошёл «Курбан Халяль Fest». Большое внимание уделили детям. Их бесплатно угощали и развлекали квестами.

Переглядываясь, будто не веря, что угощение досталось за простое «здравствуйте», дети получают по мороженому. В сладком предвкушении ещё целая очередь ребят. Лакомство раздавали бесплатно всем мальчикам и девочкам. Маленькие сладкоежки в этот день не витали в облаках, а получали их как на блюдечке, а точнее, на палочке – десерт за десертом. Воздушные эмоции раздавали и в виде шаров.