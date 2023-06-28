В Уфе УФАС приостановила заключение контракта на реконструкцию одной из улиц

В Уфе приостановили контракт на реконструкцию улицы Галле. Решение вынес УФАС Башкирии. Заказчиком выступало Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской администрации, а исполнителем работ – ООО «Дортрансстрой».

Согласно договору, стоимость проведения работ оценивалась в 905 млн рублей. После жалобы ООО «Арт Ремстрой», где компания потребовала отменить протокол подведения итогов и признать себя победителем, а также признать действия комиссии неправомерными.