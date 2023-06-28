Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы на территории России

Роспотребнадзор заверил, что риск завоза чумы на территорию России исключен. Ведомство сообщает, что для этого приняты все необходимые профилактические меры.

"По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой. Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен", - сообщили пресс-служба Роспотребнадзора.

В настоящее время ситуация строго контролируется и проводятся все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространение инфекции. Выявлены и изолированы люди, которые подверглись риску заражения, а также введены ограничительные меры.