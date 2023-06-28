В Башкирии Минприроды рассмотрит жалобу местного жителя на лестницу у горы Торатау

Минприроды Башкирии рассмотрит вопрос о целесообразности железной лестницы на горе Торатау. На введенное в эксплуатацию строение пожаловался один из жителей республики, который считает, что лестница нарушает естественный ландшафт. Напомним, лестницу начали возводить в 2022 году и открыли 1 мая 2023 года.
Глава Росприроднадзора Светлана Родионова рассказала о ситуации в своих социальных сетях. По словам Родионовой, неравнодушный житель считает, что целесообразно железную лестницу заменить на вариант с природным камнем.
– Информацию о ситуации со строительством на особо охраняемых природных территориях в Башкирии мы передали в Министерство природы. Будем рады, если наше содействие поможет прийти к приемлемому решению для всех сторон, - рассказала Светлана Родионова.