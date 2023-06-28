В Башкирии Минприроды рассмотрит жалобу местного жителя на лестницу у горы Торатау

Минприроды Башкирии рассмотрит вопрос о целесообразности железной лестницы на горе Торатау. На введенное в эксплуатацию строение пожаловался один из жителей республики, который считает, что лестница нарушает естественный ландшафт. Напомним, лестницу начали возводить в 2022 году и открыли 1 мая 2023 года.