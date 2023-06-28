В Уфе на пленарном заседании подвели итоги Х Форума регионов России и Беларуси

Более ста подписанных соглашений. Таковы итоги Форума регионов России и Беларуси, который сегодня завершился в Уфе. Его результаты озвучили на заключительном пленарном заседании. Участников мероприятия приветствовали Владимир Путин и Александр Лукашенко. Президент Беларуси, к слову, назвал символичным, что юбилейный форум прошел в самом сердце Евразии, в столице края с богатой историей и культурой.

Зал Конгресс-холла – словно Россия в миниатюре. Здесь собрались представители практически всех регионов страны, а также делегаты из Республики Беларусь. При этом, несмотря на различия, каждого сидящего в зале объединяет общая история, культура и менталитет. Это единство отметил Владимир Путин в ходе приветствия участников.

Всего в Уфу, как мне сообщили, приехали порядка тысячи российских и белорусских делегатов, которые участвовали как в официальной программе форума, так и в приуроченных к нему выставке хозяйственных достижений регионов, совместном заседании торгово-промышленных палат двух стран и встрече молодых парламентариев. Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживлённые дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнёрства и строительства Союзного государства. Владимир Путин

Президент Беларуси назвал форум диалоговой площадкой, на которой принимаются нужные народам двух стран решения. Отдельно Александр Лукашенко отметил взаимоотношение республики с Башкортостаном.

С Уфой у нас давние, очень конструктивные контакты на уровне предприятий, организаций, общественных объединений, деятелей науки, искусства и культуры, образования. История взаимоотношений насчитывает не одно десятилетие. Точнее сказать, она и не прерывалась со времен Советского Союза. Мы хорошо дополняем друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции, решая общую сегодня для нас задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Недаром Беларусь является пятым по объёму торговли партнёром Башкортостана среди всех стран. При этом, как отметил Радий Хабиров, отношения двух регионов завязаны не только на экономической составляющей.

Это проект совсем других, более широких измерений, политических, философских, очень глубокие эмоциональные погружения. Я хотел бы поблагодарить всех белорусов, которые приехали сюда в гости. Надеюсь, вам здесь было хорошо и вы увезете самые теплые воспоминания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вот даже если есть такие вредные люди, которые хотят к чему-то придраться, ну вот не к чему, спасибо вам, Радий Фаритович. Теперь вы прошли тренировку и готовы принять международное мероприятие любого уровня. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России

Столь масштабное событие не осталось незамеченным даже в космосе. Участников форума приветствовал экипаж 69-й экспедиции МКС. Форум вот уже на протяжении 10 лет является мощной скрепой между двумя странами.

Самое главное – добрые отношения, которые складываются между нашими странами. Хочу выразить уверенность в том, что никто и никогда нас не разлучит и не разъединит, мы вместе, а это сила. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь

Итогом форума стало свыше ста подписанных соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов. Их общая сумма – порядка 150 млрд рублей. Контакты налаживаются не только с белорусами, но и между российскими регионами. Однако власти республики сделали юбилейный 10 форум не просто экономическим событием. В эти дни башкирская столица также приняла фестиваль школьного спорта, организовала масштабную выставку достижений народного хозяйства, провела День молодежи. Ну и своеобразной вишенкой на торте стал праздник «Сердце Евразии», собравший под открытым небом тысячи зрителей.

На организацию столь масштабного мероприятия ушло много сил и ресурсов. И все это помогло сделать Башкортостан еще заметнее и привлекательнее.

Многие говорят, что после этой поездки просто приедут в Уфу погулять и посмотреть. Важно, что гостиницы забиты, рестораны забиты, транспортные услуги оказываются. Вся индустрия работает, это очень хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан