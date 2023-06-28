В Уфе на пленарном заседании подвели итоги Х Форума регионов России и Беларуси

Более ста подписанных соглашений. Таковы итоги Форума регионов России и Беларуси, который сегодня завершился в Уфе. Его результаты озвучили на заключительном пленарном заседании. Участников мероприятия приветствовали Владимир Путин и Александр Лукашенко. Президент Беларуси, к слову, назвал символичным, что юбилейный форум прошел в самом сердце Евразии, в столице края с богатой историей и культурой.
Зал Конгресс-холла – словно Россия в миниатюре. Здесь собрались представители практически всех регионов страны, а также делегаты из Республики Беларусь. При этом, несмотря на различия, каждого сидящего в зале объединяет общая история, культура и менталитет. Это единство отметил Владимир Путин в ходе приветствия участников.
Президент Беларуси назвал форум диалоговой площадкой, на которой принимаются нужные народам двух стран решения. Отдельно Александр Лукашенко отметил взаимоотношение республики с Башкортостаном.
Недаром Беларусь является пятым по объёму торговли партнёром Башкортостана среди всех стран. При этом, как отметил Радий Хабиров, отношения двух регионов завязаны не только на экономической составляющей.
Столь масштабное событие не осталось незамеченным даже в космосе. Участников форума приветствовал экипаж 69-й экспедиции МКС. Форум вот уже на протяжении 10 лет является мощной скрепой между двумя странами.
Итогом форума стало свыше ста подписанных соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов. Их общая сумма – порядка 150 млрд рублей. Контакты налаживаются не только с белорусами, но и между российскими регионами. Однако власти республики сделали юбилейный 10 форум не просто экономическим событием. В эти дни башкирская столица также приняла фестиваль школьного спорта, организовала масштабную выставку достижений народного хозяйства, провела День молодежи. Ну и своеобразной вишенкой на торте стал праздник «Сердце Евразии», собравший под открытым небом тысячи зрителей.
На организацию столь масштабного мероприятия ушло много сил и ресурсов. И все это помогло сделать Башкортостан еще заметнее и привлекательнее.
Следующий форум в порядке очередности пройдет уже на территории Беларуси, после чего эстафету вновь принимает Россия. За право проведения этого мероприятия между регионами идет настоящая борьба, и Радий Хабиров уже оставил очередную заявку. Он предложил провести в Башкортостане юбилейный 20 форум. Гости этот вариант поддержали.