В Уфе в рамках фестиваля «Сердце Евразии» проходит «Симфоническая ночь»

В этот вечер под руководством главного дирижёра Республики Башкортостан Дмитрия Крюкова Национальный симфонический оркестр Башкортостана представил на сцене амфитеатра «Торатау» лучшие сочинения классиков и современников.
Аккордеонист-виртуоз Петр Дранга исполнил мелодии из известных кинофильмов и песни 30-х годов. Солисты московского Мариинского театра представят мультимедийное шоу «OPERA vs ROCK». А заключительным аккордом станет гала-концерт «Большая опера», где выступит звезда мировой оперной сцены Вероника Джиоева.