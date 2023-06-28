В Уфе на «Аллее олимпийцев» появились новые звезды

Сегодня у спорткомплекса «Буревестник» собрались прославленные чемпионы, студенты. Также мероприятие посетил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

С этого комплекса и началась спортивная карьера двух медалисток Паралимпийских игр  в Токио Аделины Разетдиновой и Анны Крившиной. Спустя два года на пороге родного университета прошла церемония открытия именных звезд.

Я даже не могу описать словами, это же момент радости и гордости, что теперь в городе Уфа будет моя именная звезда.

Аделина Разетдинова, бронзовый призёр Паралимпийских игр

Ну это действительно на века, и она никуда не денется, эта звезда. И вот это осознание того, что навсегда твое имя запечатлено в истории, в принципе, и города, и института, – это непередаваемые ощущения. Даже мурашки побежали.

Анна Крившина, серебряный призёр Паралимпийских игр
Фото №1 - В Уфе на «Аллее олимпийцев» появились новые звезды

После торжественной части Александр Карелин провел лекцию для студентов педагогического университета. Трехкратный олимпийский чемпион рассказал, как начинался его путь в спорте, о своих наставниках и многолетнем опыте в греко-римской борьбе. А в конце мероприятия раздал автографы всем желающим.

Всем тем, кто несмотря на выходной сегодня здесь, объявляю благодарность за возможность встретиться с коллегами. Поэтому все молодцы, всем упорства, достижения целей.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы

Не ожидал, что Карелин сюда приедет, когда сюда поступал. Не думал, что увижусь с ним вблизи, что мне предоставят такую возможность – побыть с ним рядом.

Денис Иванов, мастер спорта по греко-римской борьбе, студент БГПУ им. М. Акмуллы
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