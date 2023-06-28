В Уфе на «Аллее олимпийцев» появились новые звезды

Сегодня
у спорткомплекса «Буревестник» собрались прославленные чемпионы, студенты.
Также мероприятие посетил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской
борьбе Александр Карелин.
С
этого комплекса и началась спортивная карьера двух медалисток Паралимпийских
игр в Токио Аделины Разетдиновой и Анны
Крившиной. Спустя два года на пороге родного университета прошла церемония
открытия именных звезд.
Я даже не могу
описать словами, это же момент радости и гордости, что теперь в городе Уфа
будет моя именная звезда.Аделина Разетдинова, бронзовый призёр Паралимпийских игр
Ну это
действительно на века, и она никуда не денется, эта звезда. И вот это осознание
того, что навсегда твое имя запечатлено в истории, в принципе, и города, и
института, – это непередаваемые ощущения. Даже мурашки побежали.Анна Крившина, серебряный призёр Паралимпийских игр
После
торжественной части Александр Карелин провел лекцию для студентов
педагогического университета. Трехкратный олимпийский чемпион рассказал, как
начинался его путь в спорте, о своих наставниках и многолетнем опыте в
греко-римской борьбе. А в конце мероприятия раздал автографы всем желающим.
Всем тем, кто
несмотря на выходной сегодня здесь, объявляю благодарность за возможность
встретиться с коллегами. Поэтому все молодцы, всем упорства, достижения целей.Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы
Не ожидал, что
Карелин сюда приедет, когда сюда поступал. Не думал, что увижусь с ним вблизи,
что мне предоставят такую возможность – побыть с ним рядом.Денис Иванов, мастер спорта по греко-римской борьбе, студент БГПУ им. М. Акмуллы