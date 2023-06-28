В Уфе на «Аллее олимпийцев» появились новые звезды

Не ожидал, что Карелин сюда приедет, когда сюда поступал. Не думал, что увижусь с ним вблизи, что мне предоставят такую возможность – побыть с ним рядом.

Денис Иванов, мастер спорта по греко-римской борьбе, студент БГПУ им. М. Акмуллы