В Чишминском районе Башкирии шелкопряд истребил целые леса

В Чишминском районе гусеницы шелкопряда истребили целые леса и теперь готовятся стать бабочками. Вместо листвы на деревьях остались лишь коконы. Насекомые поели лесные массивы, не побрезговали и хвойными деревьями.

И если шанс, что на березе листва еще восстановится, есть, то сосне с большей вероятностью урон нанесен безвозвратно. На территории Кара-Якуповского сельсовета четыре населенных пункта, и все они прилегают к лесу.

В республике размножение в большом количестве происходит примерно раз в 12-13 лет. Уничтожить насекомое полностью невозможно, отмечают эксперты. Биологи добавляют, что гусеницами непарного шелкопряда питаются некоторые животные, например, ежи и птицы. Но когда их слишком много, естественных хищников недостаточно.