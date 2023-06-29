В Чишминском районе Башкирии шелкопряд истребил целые леса

В Чишминском районе гусеницы шелкопряда истребили целые леса и теперь готовятся стать бабочками. Вместо листвы на деревьях остались лишь коконы. Насекомые поели лесные массивы, не побрезговали и хвойными деревьями.
И если шанс, что на березе листва еще восстановится, есть, то сосне с большей вероятностью урон нанесен безвозвратно. На территории Кара-Якуповского сельсовета четыре населенных пункта, и все они прилегают к лесу.
В республике размножение в большом количестве происходит примерно раз в 12-13 лет. Уничтожить насекомое полностью невозможно, отмечают эксперты. Биологи добавляют, что гусеницами непарного шелкопряда питаются некоторые животные, например, ежи и птицы. Но когда их слишком много, естественных хищников недостаточно.
В одной кладке у гусениц более 200 яиц, выживают 2-3 процента, но этого хватает, чтобы заразить леса. Кроме того, росту их численности способствует теплая зима. Есть два способа уничтожения: химический (опрыскивание с воздуха зараженных территорий) и биологический.