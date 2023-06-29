В Башкирии мужчина жестоко убил 81-летнюю соседку

В Учалинском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в жестоком убийстве 81-летней соседки и краже.
В июле 2022 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина пробрался в дом к женщине по соседству. Он испытывал к ней личную неприязнь. Мужчина взял нож и нанёс ей около девяти ударов по различным частям тела. Женщина в этот момент спала. От полученных травм несчастная скончалась.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг спичками кровать пенсионерки. При этом сельчанин до этого похитил из библиотеки технику на сумму почти 13 тысяч рублей.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Фото: СК РФ по РБ.