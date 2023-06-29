В Башкирии мужчина жестоко убил 81-летнюю соседку

В Учалинском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в жестоком убийстве 81-летней соседки и краже.

В июле 2022 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина пробрался в дом к женщине по соседству. Он испытывал к ней личную неприязнь. Мужчина взял нож и нанёс ей около девяти ударов по различным частям тела. Женщина в этот момент спала. От полученных травм несчастная скончалась.