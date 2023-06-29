В праздник Курбан-байрам по всей Башкирии были организованы пункты жертвоприношений

Заклание животных в столице республики проходило возле торгового комплекса «Караван» в Зинино, а также на территории Северного автовокзала. На забойной площадке соблюдаются все требования санитарных норм, установлены морозильные камеры, цистерны с водой. Контролирует все Ветеринарная служба города.

До привоза сюда в районах поголовье ставится на карантин. Проводятся все профилактические мероприятия. По результатам этих исследований ветеринарный врач осуществляет погрузку, идентификацию и отправляет сюда. В свою очередь Ветеринарная служба Уфы принимает животных, полностью сверяет данные с документами. Только после этого разрешаем разгружать.

Ильшат Фаттахов, главный ветеринарный врач Октябрьского района г. Уфы

Собираются отходы. Делятся специально по биологическим и бытовым и, соответственно, все утилизируется это. Площадка организована в чистоте и порядке. Все прихожане спокойно и беспрепятственно могут спокойно зайти и приобрести продукцию.

 Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

Главное в жертвоприношении – чистые намерения верующего. Также важным является то, что мясом нужно поделиться с нуждающимися. Совершить обряд может совершеннолетний мусульманин, у которого есть финансовые возможности.

Каждый мусульманин  просит Всевышнего, чтобы был мир, было благоденствие. И чтобы всегда была дружба народов. Это всеобщий праздник – всех верующих в единого Бога.

Хасан Хазрат
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ