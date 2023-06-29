В праздник Курбан-байрам по всей Башкирии были организованы пункты жертвоприношений

До привоза сюда в районах поголовье ставится на карантин. Проводятся все профилактические мероприятия. По результатам этих исследований ветеринарный врач осуществляет погрузку, идентификацию и отправляет сюда. В свою очередь Ветеринарная служба Уфы принимает животных, полностью сверяет данные с документами. Только после этого разрешаем разгружать.

Ильшат Фаттахов, главный ветеринарный врач Октябрьского района г. Уфы