В праздник Курбан-байрам по всей Башкирии были организованы пункты жертвоприношений

Заклание животных в столице республики проходило возле торгового комплекса «Караван» в Зинино, а также на территории Северного автовокзала. На забойной площадке соблюдаются все требования санитарных норм, установлены морозильные камеры, цистерны с водой. Контролирует все Ветеринарная служба города.
Главное в жертвоприношении – чистые намерения верующего. Также важным является то, что мясом нужно поделиться с нуждающимися. Совершить обряд может совершеннолетний мусульманин, у которого есть финансовые возможности.