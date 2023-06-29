В Чишминском районе Башкирии отпраздновали Курбан-байрам

В Чишминском районе, на территории будущей мечети, провели Курбан-байрам. Его совместили с 230-летием деревни. На праздник приехала известная журналистка и писательница Зухра Кутлугильдина и подарила религиозные книги.

В Борискино сегодня двойной праздник. Курбан-байрам совпал с датой создания села. Сюда приехали гости со всей республики – около 300 человек.

Место празднования – территория будущей мечети. Пока здесь лишь фундамент. Предстоит много работы. Но на этой земле уже прозвучала молитва и проповедь по случаю Курбан-байрама.

Деревне – 230 лет. Основали её на земле вотчинных башкир Уршак-Минской волости. Сейчас здесь живут порядка 100 человек, летом приезжают дачники. Народ – сплоченный и инициативный. Сами отремонтировали старый колодец, своими силами проложили дорогу и привели в порядок кладбище по программе ППМИ.