В Иглинском районе прошли богослужения в честь праздника Курбан-байрам

Проведены проповеди, зачитан праздничный намаз и осуществлено жертвоприношение животных. С самого утра в мечеть «Худ» деревни Улу-Карамалы собрались прихожане разных возрастов, в том числе дети и молодежь. Имам-хатиб Юлай хазрат Хутов провел праздничный намаз, после которого состоялась проповедь.

В Иглинском районе в 22 мечетях мусульмане празднуют праздник Курбан-байрам. Верующие отдают дань поколениям. Отдают дань ценности вере, стараются приходить семьями с детьми. Чтобы привить им самое главное – культурные и духовные ценности народов, которые передавались из поколения в поколение.

Ляйсан Фазлетдинова, заместитель главы администрации Иглинского района по социальной политике

Данис Галимов обряд жертвоприношения посвятил своему сыну и жителям деревни Сарт-Лобово, которые принимают участие в специальной военной операции. Праздничный обед проходил на территории мечети Шайхула деревни Сарт-Лобово. На  обед пришли родные, близкие, друзья и односельчане.

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