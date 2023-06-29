В Иглинском районе прошли богослужения в честь праздника Курбан-байрам

Проведены проповеди, зачитан праздничный намаз и осуществлено жертвоприношение животных. С самого утра в мечеть «Худ» деревни Улу-Карамалы собрались прихожане разных возрастов, в том числе дети и молодежь. Имам-хатиб Юлай хазрат Хутов провел праздничный намаз, после которого состоялась проповедь.
Данис Галимов обряд жертвоприношения посвятил своему сыну и жителям деревни Сарт-Лобово, которые принимают участие в специальной военной операции. Праздничный обед проходил на территории мечети Шайхула деревни Сарт-Лобово. На обед пришли родные, близкие, друзья и односельчане.