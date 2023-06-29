Башкирия успешно провела X Форум регионов России и Беларуси

«В этот раз он проходит в замечательном городе Уфе – настоящем перекрёстке культур и традиций. На сегодняшний день это самая восточная точка проведения нашего Форума. Находясь здесь, безусловно, понимаешь и масштаб большого Союзного государства, и его безграничное национальное и культурное многообразие и, конечно же, тот огромный потенциал, который есть у наших стран и у наших регионов». Валентина Матвиенко поблагодарила Правительство Республики Башкортостан и лично главу региона Радия Хабирова за огромную подготовительную работу, а всех жителей Башкортостана, Уфы за радушие и гостеприимство.