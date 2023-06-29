Башкирия успешно провела X Форум регионов России и Беларуси

С 26 по 28 июня в Уфе прошёл юбилейный Х Форум регионов России и Беларуси. Около 60 регионов представили свои достижения и успехи. Так, в рамках форума было проведено 9 секций. Были оформлены уникальные связи и соглашения. Общее число участников форума составило 4538 человек. Издание РБК подвело итоги значимого мероприятия.
Башкортостан — центр Евразии
Важнейшим событием форума стало пленарное заседание на тему «10-летие диалога регионов России и Беларуси: итоги и перспективы». Дискуссию провели председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
В адрес участников и гостей форума прозвучали видеообращения президента России Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Глава российского государства оценил крепнущее из года в год сотрудничество регионов – это сердце по-настоящему союзнических отношений России и Беларуси, интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
«Уже более десяти лет Форум собирает глав регионов, парламентариев, руководителей министерств и ведомств, представителей деловых и экспертных кругов, общественных и молодёжных организаций двух стран, то есть тех, кто реально, на деле занимается развитием дружественных и добрососедских российско-белорусских связей», — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Глава государства отметил, что взаимовыгодные многоплановые контакты поддерживают между собой практически все субъекты России и области Беларуси. Активнее всего с белорусами выстраивают отношения Крым, Севастополь, Сибирь и Дальний Восток. Взаимовыгодное сотрудничество помогает обеспечивать устойчивость экономик двух дружественных стран, а также иммунитет к негативному внешнему воздействию санкций со стороны Запада.
«Символично, что X Форум регионов России и Беларуси проходит именно в сердце Евразии», - отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава государства заявил, что Уфа - столица края с богатой историей и культурой.
Лукашенко считает правильным, что Россия расширяет географию форумов. Это дает возможность максимально раскрыть преимущества своих регионов, наглядно продемонстрировать их экономический потенциал.
«Для нас важно, чтобы даже за тысячи километров от нашей страны россияне знали еще больше о Беларуси, отчетливо видели перспективу белорусско-российского партнерства», - подчеркнул Глава белорусского государства.
По его словам, фундамент сотрудничества заложен основательный. «Необходимо повышать конкурентоспособность двух стран посредством углубления промышленной кооперации, решать вопросы специализации, импортозамещения, прежде всего, в микроэлектронике и других высокотехнологичных отраслях. Максимально разворачивать межрегиональную торговлю и развивать транспортно-логистические коридоры, находить дополнительные драйверы интеграционных процессов», - считает Александр Лукашенко.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поблагодарила главу Республики Башкортостан Радия Хабирова за огромную подготовительную работу к Форуму.
«В этот раз он проходит в замечательном городе Уфе – настоящем перекрёстке культур и традиций. На сегодняшний день это самая восточная точка проведения нашего Форума. Находясь здесь, безусловно, понимаешь и масштаб большого Союзного государства, и его безграничное национальное и культурное многообразие и, конечно же, тот огромный потенциал, который есть у наших стран и у наших регионов». Валентина Матвиенко поблагодарила Правительство Республики Башкортостан и лично главу региона Радия Хабирова за огромную подготовительную работу, а всех жителей Башкортостана, Уфы за радушие и гостеприимство.
Спикер верхней палаты отметила, что две дружественные страны смогли выстроить уникальную систему политических, экономических, деловых и гуманитарных отношений, аналогов которых, по словам Матвиенко, нет нигде в мире.
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова в ходе пленарного заседания отметила, что из года в год масштабы форума помогли ему превратится в действенную диалоговую площадку двух братских стран. Кочанова завила, что юбилейный Форум, который прошел в Башкортостане стал знаковым событием в истории парламентаризма, межгосударственного и межрегионального сотрудничества. Председатель Совета Республики Национального собрания поблагодарила главу Республики Башкортостан Радия Хабирова за организацию юбилейного Форума и радушный прием.
«Мы гордимся форумом регионов. Это союзное достояние, неоценимый вклад нынешних поколений в большое будущее наших стран и народов», — заявила председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
Глава Башкортостана в своём выступлении подчеркнул значимость взаимоотношений с Беларусью для всех жителей региона.
«Башкортостан ведёт масштабную внешнеэкономическую деятельность. Но отношения с Беларусью для нас – это не экономический проект. Это очень глубокая дружба с братским белорусским народом, – подчеркнул Радий Хабиров. – Искренне благодарю всех гостей и участников Форума за возможность посетить нашу республику. Надеюсь, у вас сложатся о нашем крае самые лучшие впечатления. Руководитель региона предложил в будущем провести в Уфе XX Форум регионов России и Беларуси».
«Форум вызывает большой интерес в регионах России. Многие готовы побороться за право его проведения. Башкиры – очень воспитанный народ. Поэтому не буду просить сейчас. Но XX Форум предлагаю провести в нашей республике», - заявил Радий Хабиров.
Подводя итоги
Прошедший в столице Башкортостана юбилейный Форум регионов России и Беларуси отхватил буквально все ключевые направление взаимодействия дружественных стран - от развитие промышленности, научно-технического сотрудничества до укрепления культурных и духовных связей народов. В условиях новой экономический реальности отношения дружественных стран выходят на новый качественный уровень. Россия и Беларусь реализуют ряд совместных проектов уже не только в сельском хозяйстве, машиностроении и других традиционных для нашей кооперации областях, но и в микроэлектронике, космической отрасли, высоких технологиях.
Так, в частности, во время проведения Форума в Уфе работала выставка достижений народного хозяйства России и Беларуси. На площадке мероприятия были представлены стенды предприятий тяжелой и легкой промышленности двух стран, фармацевтической индустрии, химической и пищевой промышленности Беларуси, а также стенды с продукцией российских регионов - Башкортостана, Республики Коми, Карачаево-Черкессии, Татарстан. Одним из экспонатов стала продукция современного предприятия Уфы и Беларуси, которая занимается производством автобусов, электробуров и троллейбусов.
Прошедший в Башкортостане юбилейный Форум регионов России и Беларуси обновил рекорды. На полях Форума было подписано порядка 100 соглашений, заключены контракты на общую сумму около 110 миллиардов российских рублей. Но и это не предел. Наталья Кочанова призвала сосредоточиться не столько на презентации и масштабировании эффективных решений, сколько на выработке новых перспективных направлений и подходов в работе, способствующих качественному развитию Форумов регионов.