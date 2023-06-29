Стали известны районы Башкирии с повышенной заболеваемостью мышиной лихорадкой

Роспотребнадзор Башкирии продолжает внимательно следить за ситуацией с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в регионе.

По данным ведомства, только за 5 месяцев 2023 года зарегистрировано уже 548 случаев заболевания мышиной лихорадкой. Это в 4 раза выше, чем показатели за тот же период в прошлом году.