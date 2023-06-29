Жительница Башкирии зарезала сожителя, пытаясь обороняться

В Нефтекамске перед судом предстала 54-летняя местная жительница. Женщину обвинили в нападении на сожителя.
В декабре прошлого года между супругами вспыхнула очередная ссора. В порыве гнева мужчина начал избивать жену, а после приставил к её горлу нож. Пытаясь защититься, женщина выхватила орудие и несколько раз ударила мужа ножом.
Через несколько дней супруг женщины скончался в больнице от полученных травм. Свою вину она не признала, однако в содеянном раскаялась. Судом ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.