В Башкирии из поломанных автомобилей достали тела водителей

Накануне, 28 июня, в двух районах Башкирии произошли смертельные аварии. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

В Туймазинском районе недалеко от деревни Верхние Бишинды 34-летний водитель на «Дэу Нексия» не справился с управлением и слетел в кювет. Он не был пристёгнут и получил смертельные травмы.

Такой же случай произошёл в Буздякском районе на 4 км автодороги Буздяк — ст. Буздяк. 47-летний мужчина на «Ладе Гранта» также не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Он получил травмы и скончался в больнице.