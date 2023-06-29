В Башкирии на детей напали пчёлы

В Ишимбайском районе зафиксировали нападение домашних пчёл на детей. Об этом рассказали в детской больнице Стерлитамака.

26 июня в селе Ахмерово два брата отправились на поляну. Они были без сопровождения взрослых. В один момент на мальчиков напал рой домашних пчёл. Младший брат – 8-летний малыш – смог добежать до дома и попросить о помощи родителей. На помощь старшему брату подоспели отец и дядя.

Пострадавших мальчиков оперативно доставили в деревенский медицинский пункт, где им оказали первую помощь. После этого детей доставили в отделение реанимации детской больницы Стерлитамака.

С конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы мальчиков было удалено более 465 жал. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей – их здоровью ничего не угрожает. Почему пчёлы напали на мальчиков — неизвестно.