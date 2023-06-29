В Уфе состоялась церемония закрытия международного фестиваля школьного спорта «Россия – Беларусь»

Итоги трехдневного соревновательного марафона подводили в личном и командном зачетах. Всего в фестивале приняли участие десять коллективов.

Более 120 спортсменов представили Республику Беларусь. Они стали победителями в соревнованиях по волейболу, шахматам и мини-футболу. Больше золотых медалей завоевали только представители Башкортостана.

В плавании чаще других на пьедестал поднимались школьники из Крыма, в настольном теннисе – представители сборной Татарстана. Кроме соревнований, ребятам провели экскурсию на теплоходе по реке Белой, также они посетили татарский театр «Нур» и побывали в музее имени Нестерова.