Радий Хабиров вручил мотострелковому полку «Башкортостан» боевое знамя

Самое точное, самое мощное оружие – у нашей армии. Как всякий мужчина, я люблю стрелять. Я не охотник и никогда не охочусь на зверей. Но не попробовать не мог. Оружие хорошее, боевое. Очень важно, что у каждого бойца оно свое. Есть возможность изучить, пристреляться. Горжусь нашей армией.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан