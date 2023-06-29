Радий Хабиров вручил мотострелковому полку «Башкортостан» боевое знамя

Формирование мотострелкового полка «Башкортостан» в целом уже завершено. Об этом сообщил Глава Башкирии. Сегодня, в день рождения подразделения, Радий Хабиров прибыл в Самарскую область, где бойцы полка проходят боевое слаживание. Руководитель региона передал подразделению боевое знамя.

Мы много сделали, чтобы обустроить быт в полку. Решили вопрос с медосмотром. Я доволен руководством воинской части, нашим командиром. Это крепкий, опытный парень, у него башкирские корни. Мне хочется обнять каждого из наших воинов, пожать руку и поблагодарить от имени всего Башкортостана за мужественное решение встать на защиту Родины.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил Глава Башкирии, помогать участникам СВО и их семьям – главная государственная задача. На протяжении всего пути республика будет поддерживать бойцов полка, как поддерживает и других воинов, которые выполняют свой долг в зоне СВО, подчеркнул Радий Хабиров.

Фото №1 - Радий Хабиров вручил мотострелковому полку «Башкортостан» боевое знамя

Глава региона понаблюдал за тем, как воины из республики проходят тактическую и боевую подготовку. Как отметил Радий Хабиров, этому бойцы посвящают по десять часов ежедневно. Кроме того, глава республики и сам опробовал оружие, отметив, что у нашей армии оно самое лучшее.

Самое точное, самое мощное оружие – у нашей армии. Как всякий мужчина, я люблю стрелять. Я не охотник и никогда не охочусь на зверей. Но не попробовать не мог. Оружие хорошее, боевое. Очень важно, что у каждого бойца оно свое. Есть возможность изучить, пристреляться. Горжусь нашей армией.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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