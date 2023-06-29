Радий Хабиров вручил мотострелковому полку «Башкортостан» боевое знамя

Формирование мотострелкового полка «Башкортостан» в целом уже завершено. Об этом сообщил Глава Башкирии. Сегодня, в день рождения подразделения, Радий Хабиров прибыл в Самарскую область, где бойцы полка проходят боевое слаживание. Руководитель региона передал подразделению боевое знамя.
Как отметил Глава Башкирии, помогать участникам СВО и их семьям – главная государственная задача. На протяжении всего пути республика будет поддерживать бойцов полка, как поддерживает и других воинов, которые выполняют свой долг в зоне СВО, подчеркнул Радий Хабиров.
Глава региона понаблюдал за тем, как воины из республики проходят тактическую и боевую подготовку. Как отметил Радий Хабиров, этому бойцы посвящают по десять часов ежедневно. Кроме того, глава республики и сам опробовал оружие, отметив, что у нашей армии оно самое лучшее.