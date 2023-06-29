Из Башкирии откроют прямые рейсы в Занзибар

В скором времени из башкирской столицы откроют авиарейсы в Занзибар. Об этом сообщили на сайте федерального агентства воздушного транспорта.

Согласно официальному документу, прямые рейсы из Уфы в Занзибар будут выполняться два раза в неделю. В настоящее время неизвестно, какие самолеты будут осуществлять перелет. Информация станет доступна ближе к началу осуществления рейсов.