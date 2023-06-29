В Уфе заключили рекордное количество соглашений за всю историю Форума регионов России и Беларуси

Х Форум регионов России и Беларуси стал рекордным. В Уфе было заключено максимальное количество соглашений за все время проведения. Значительная часть касается республики. Мероприятие принесло региону промышленные и торговые соглашения, открыло новые горизонты в культурных и научных отношениях между странами. А Башкортостан поближе узнали тысячи людей.

Комбайны будущего министр сельского хозяйства республики обсуждает с генеральным директором «Гомсельмаша» – крупнейшего производителя сельхозтехники. Белорусский холдинг планирует поставить башкирским аграриям сотню комбайнов по заниженной цене. Пока не с голосовым управлением, но отвечающие современным требованиям. Соответствующее соглашение заключено между предприятием и Минсельхозом республики. Поставки гарантируют до 2024 года.

На маломощные тракторы в последнее время растет спрос. В этом году предполагается поставка не менее 30 единиц машинокомплектов для организации сборки мини-тракторов «Беларус» мощностью до 16 лошадиных сил. Еще одно значимое соглашение о сотрудничестве было подписано между «Амкодором» и Правительством Башкортостана. Очередной шаг в развитии отношений между нашим регионом и Республикой Беларусь в промышленной сфере. Не стоят на месте и торговые связи. Подписью скрепили сотрудничество Белорусский и Башкирский союзы потребительских обществ.

В Республике Беларусь сейчас не самая хорошая погода для аграриев. Страна в этом сезоне страдает от засухи и уже рассматривает возможность покупки зерна у Башкортостана. Сейчас идут переговоры о стоимости и логистике.

Подписания шли и на самом высоком уровне. В том числе и за пределами республики, но в рамках форума. Итогом стали свыше ста соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов. Их общая сумма – порядка 110 млрд рублей. Контакты налаживаются не только с белорусами, но и между российскими регионами. Мосты строили и между регионами двух стран. Союз скрепили парламенты Башкортостана и Гомельской области.

Форум регионов России и Беларуси принес Башкортостану не только соглашения, но и позволил региону заявить о себе. Как для белоруссов так и для многих россиян Башкортостан стал не просто названием на карте.

Многие говорят, что после этой поездки просто приедут в Уфу погулять и посмотреть. Важно, что гостиницы забиты, рестораны забиты, транспортные услуги оказываются. Вся индустрия работает, это очень хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан